Гороскоп на 11 января 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ У Овнов может появиться смелая идея, говорят звезды. В целом это будет день креатива - не сдерживайте свою фантазию и не бойтесь 11 января реализовывать то, за что другие не берутся. ТЕЛЬЦЫ 11 января Тельцам нужно будет заняться сохранностью своей репутации. Звезды предупреждают: в эту среду кто-то может попытаться ее подмочить. Запаситесь "зонтиком". БЛИЗНЕЦЫ Близнецам в этот день понадобятся новые соратники. Искать поддержки у старых будет чревато, предупреждают звезды. И рекомендуют вам выбирать из числа профессионалов, а не добрых друзей. РАКИ 11 января Ракам нужно будет действовать самостоятельно, если они хотят, чтобы результат был блестящим. Если согласны на средненький, можно смело делегировать полномочия. ЛЬВЫ 11 января Львам нужно заняться какой-то рутиной, говорят звезды. Если на это не хватит сил, желания или времени, для интересных задач просто не будет места в вашей жизни. ДЕВЫ 11 января Девам нужно будет сдерживать свой темперамент, советуют звезды. Если позволите обстоятельствам вывести вас из себя, делам на пользу это явно не пойдет. ВЕСЫ 11 января Весам нужно будет воспользоваться чьим-то опытом. Звезды предупреждают: собственных компетенций в эту среду у вас может не хватить. Важно себе вовремя в этом признаться. СКОРПИОНЫ 11 января Скорпионы могут получить интересное, но трудозатратное предложение. Звезды рекомендуют вам оценить свои силы, чтобы не выглядеть впоследствии бледно. СТРЕЛЬЦЫ Стрельцы в этот день могут сделать судьбоносный выбор, говорят звезды. В целом 11 января должно определить вашу дальнейшую судьбу, так что "аккуратнее на поворотах". КОЗЕРОГИ 11 января Козероги должны быть осторожны в своих высказываниях. Звезды говорят, рядом с вами в эту среду могут оказаться если не недруги, то "доброжелатели" точно. ВОДОЛЕИ 11 января Водолеи смогут удивить самих себя. Звезды говорят, для этого в среду вам понадобится только одно: вера в свои собственные силы. РЫБЫ Рыбы должны будут кому-то помочь в этот день. Причем безвозмездно и оперативно. Это будет важно для вашей дальнейшей судьбы, говорят звезды. Фото: unsplash.com