В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
8 часов назад

Гороскоп на 11 января 2023 года: что обещают астрологи

СОВАиещё 4

ОВНЫ У Овнов может появиться смелая идея, говорят звезды. В целом это будет день креатива - не сдерживайте свою фантазию и не бойтесь 11 января реализовывать то, за что другие не берутся. ТЕЛЬЦЫ 11 января Тельцам нужно будет заняться сохранностью своей репутации. Звезды предупреждают: в эту среду кто-то может попытаться ее подмочить. Запаситесь "зонтиком". БЛИЗНЕЦЫ Близнецам в этот день понадобятся новые соратники. Искать поддержки у старых будет чревато, предупреждают звезды. И рекомендуют вам выбирать из числа профессионалов, а не добрых друзей. РАКИ 11 января Ракам нужно будет действовать самостоятельно, если они хотят, чтобы результат был блестящим. Если согласны на средненький, можно смело делегировать полномочия. ЛЬВЫ 11 января Львам нужно заняться какой-то рутиной, говорят звезды. Если на это не хватит сил, желания или времени, для интересных задач просто не будет места в вашей жизни. ДЕВЫ 11 января Девам нужно будет сдерживать свой темперамент, советуют звезды. Если позволите обстоятельствам вывести вас из себя, делам на пользу это явно не пойдет. ВЕСЫ 11 января Весам нужно будет воспользоваться чьим-то опытом. Звезды предупреждают: собственных компетенций в эту среду у вас может не хватить. Важно себе вовремя в этом признаться. СКОРПИОНЫ 11 января Скорпионы могут получить интересное, но трудозатратное предложение. Звезды рекомендуют вам оценить свои силы, чтобы не выглядеть впоследствии бледно. СТРЕЛЬЦЫ Стрельцы в этот день могут сделать судьбоносный выбор, говорят звезды. В целом 11 января должно определить вашу дальнейшую судьбу, так что "аккуратнее на поворотах". КОЗЕРОГИ 11 января Козероги должны быть осторожны в своих высказываниях. Звезды говорят, рядом с вами в эту среду могут оказаться если не недруги, то "доброжелатели" точно. ВОДОЛЕИ 11 января Водолеи смогут удивить самих себя. Звезды говорят, для этого в среду вам понадобится только одно: вера в свои собственные силы. РЫБЫ Рыбы должны будут кому-то помочь в этот день. Причем безвозмездно и оперативно. Это будет важно для вашей дальнейшей судьбы, говорят звезды. Фото: unsplash.com

Гороскоп на 11 января 2023 года: что обещают астрологи
Фото: СОВАСОВА
Шоу-бизнес,Гороскопы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители