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15 минут назад

Алексей Панин рассказал о тяготах жизни в Испании

Слово и Дело

Переехавший в Испанию российский актер Алексей Панин не нашел своего счастья в чужой стране. Артист остался без стабильного заработка и существенно сократил свои расходы.

Панин пожаловался на тяжелую жизнь в Испании
Фото: ТАССТАСС

По его словам, наступила новая жизнь и нужно мириться с суровыми реалиями. Себя Панин считает гражданином среднего класса. При этом в России актер мог сниматься в десяти фильмах за год и зарабатывать по две тысячи долларов в день.

«И я их тратил преимущественно на рестораны, женщин и гулянки. Сейчас живу как обычный человек: занимаюсь ребенком, покупаю продукты, туалетную бумагу», — поделился артист в интервью YouTube-каналу «Недвижимость в Испании с Alegria».

При этом Панин не унывает и продолжает стараться брать от жизни все. После переезда в Испанию он начал давать мастер-классы в одной из театральных студий, которую открыл его приятель.

Шоу-бизнес,Алексей Панин,
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