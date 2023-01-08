Панин пожаловался на тяжелую жизнь в Испании

Переехавший в Испанию российский актер Алексей Панин не нашел своего счастья в чужой стране. Артист остался без стабильного заработка и существенно сократил свои расходы.

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По его словам, наступила новая жизнь и нужно мириться с суровыми реалиями. Себя Панин считает гражданином среднего класса. При этом в России актер мог сниматься в десяти фильмах за год и зарабатывать по две тысячи долларов в день.

«И я их тратил преимущественно на рестораны, женщин и гулянки. Сейчас живу как обычный человек: занимаюсь ребенком, покупаю продукты, туалетную бумагу», — поделился артист в интервью YouTube-каналу «Недвижимость в Испании с Alegria».