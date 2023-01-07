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5 минут назад

Российские артисты высказались о внесении их в санкционный список Украины

Никита Бородкин

Российские знаменитости отреагировали на внесение их в санкционный список Украины. Как сообщает «Лента.ру», всего ограничения ввели против 119 человек, большинство из которых — деятели культуры.

Российские артисты высказались о внесении их в санкционный список Украины
Фото: ТАССТАСС

Так, юморист Евгений Петросян в беседе с корреспондентом издания признался, что санкции не вызвали у него бурных эмоций — он вполне нормально отнесся к ним. Схожим образом отреагировал и саксофонист Игорь Бутман.

«Внесли и внесли. Пускай вносят. Я вроде давно в каких-то списках фигурировал, в "Миротворце". По-моему, у нас вся страна находится во всех списках. Ничего особенного нет», — сказал музыкант.

Актер Виктор Сухоруков заявил, что не знает, по какой причине он мог попасть в санкционный список. Он пошутил, что президент Украины Виктор Зеленский завидует его славе, таланту и счастливой жизни в России.

Зеленский ввел санкции против Киркорова и Михалкова

Напомним, что указ о введении ограничений был подписан Зеленским сегодня, 7 января. Он предусматривает блокировку как личных активов, так и тех, которыми российские граждане могли бы воспользоваться через третьих лиц. О решении будут проинформированы компетентные органы Евросоюза, США и других государств — перед ними Киев собирается поставить вопрос о введении аналогичных ограничительных мер в отношении указанных лиц.

Под санкции попали Леонид Якубович, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Валерий Кипелов, Лолита Милявская, Анна Семенович, Никита Михалков и другие. Кроме артистов в списке оказались журналисты Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев, а также политологи Тимофей Бордачев, Федор Лукьянов и Дмитрий Тренин.

Шоу-бизнес,Виктор Зеленский,Тимофей Бордачев,Дмитрий Тренин,Валерий Кипелов,Маргарита Симоньян,Федор Лукьянов,Евгений Петросян,Лолита Милявская,Лариса Долина,Леонид Якубович,Игорь Бутман,Сергей Лазарев,Полина Гагарина,Анна Семенович,Филипп Киркоров,Дмитрий Киселев,Виктор Сухоруков,Никита Михалков,ЕС,
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