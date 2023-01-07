Российские артисты высказались о внесении их в санкционный список Украины

Российские знаменитости отреагировали на внесение их в санкционный список Украины. Как сообщает «Лента.ру», всего ограничения ввели против 119 человек, большинство из которых — деятели культуры.

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Так, юморист Евгений Петросян в беседе с корреспондентом издания признался, что санкции не вызвали у него бурных эмоций — он вполне нормально отнесся к ним. Схожим образом отреагировал и саксофонист Игорь Бутман.

«Внесли и внесли. Пускай вносят. Я вроде давно в каких-то списках фигурировал, в "Миротворце". По-моему, у нас вся страна находится во всех списках. Ничего особенного нет», — сказал музыкант.

Актер Виктор Сухоруков заявил, что не знает, по какой причине он мог попасть в санкционный список. Он пошутил, что президент Украины Виктор Зеленский завидует его славе, таланту и счастливой жизни в России.