Продюсер Пригожин: Зеленский — пешка в чужой игре

«Мой дедушка родился в Сумской области. У меня тоже есть украинские корни. А моя бабушка в Бабьем Яру похоронена. Как Зеленский, будучи человеком еврейской национальности, играешь с националистами против собственного народа и народов России? Он играет на чужой скрипке. Ну, втащил он меня в списки. Я на что-то влияю? Если бы мог влиять, я бы постарался это сделать, но сегодня гибнут люди», — подчеркнул он.