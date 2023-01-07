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13 минут назад

Союз православных женщин подаст заявление на Прусикина за катание на скейтборде-кресте

Газета.Ru

Глава организации «Союз православных женщин» заявила, что планирует подать заявление в прокуратуру и Следственный комитет РФ на солиста группы Little Big Илью Прусикина в связи с видеозаписью, на которой музыкант катается на скейтборде в виде креста. Об этом она сообщила изданию StarHit.

Союз православных женщин подаст заявление на Илью Прусикина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы направим документы в адрес прокуратуры и Следственного комитета. У нас есть статья, которая карает за оскорбление чувств верующих», — сказала Жукова.

По ее словам, для верующего человека поступок Прусикина является «сильным оскорблением», так как он использовал символ православия и превратил его в «игрушку».

По мнению главы организации, солист Little Big «не имеет представление о боге» и ему могли «заказать» данную «акцию».

Лидера Little Big раскритиковали за езду на скейтборде в виде креста

7 января переехавший в США Илья Прусикин выложил видео с катанием на скейтборде в виде католического креста. В комментариях пользователи поспорили, не является ли это оскорблением чувств верующих. Священник РПЦ предложил Прусикину покаяться и намекнул на уголовное наказание, а депутат Милонов заявил, что у контента музыканта есть некие «заказчики».

Шоу-бизнес,Илья Прусикин,Следственный комитет,РПЦ,
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