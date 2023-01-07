Публикация Собчак о тяжелобольном Михалкове вызвала грандиозный скандал

Пользователи Telegram раскритиковали пост телеведущей Ксении Собчак о значении кинорежиссера Никиты Михалкова для отечественной культуры. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Отмечается, что в настоящее время Михалков госпитализирован, находится в реанимации. На фоне этого Собчак опубликовала в своем канале прогноз о том, что будет с российской культурой после смерти артиста.

По ее оценке, Никита Сергеевич - едва ли не единственный деятель культуры, который имеет доступ к президенту России Владимиру Путину, практически олицетворяет для него культуру как таковую.

Кроме того, подчеркнула Собчак, вся культурная система России якобы выстроена под Михалкова, его уход окажет на эту область практически такой же эффект, как в свое время смерть Сталина на СССР.

При том, что Ксения пожелала кинорежиссеру здоровья и долголетия, ее публикация вызвала шквал негодования в интернете.

Пользователи обвинили ее в жестокости, глупости, стремлении к хайпу, подготовке к похоронам Михалкова.