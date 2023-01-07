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40 минут назад

Садальский назвал причиной пропажи звезды «Сватов» Кравченко проблемы с алкоголем

Елена Прошина

Причиной пропажи звезды сериала «Сваты» Татьяны Кравченко стали проблемы с алкоголем. Об этом в своем блоге на LiveJournal заявил актер и блогер Стас Садальский.

Названа причина пропажи звезды «Сватов» Татьяны Кравченко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что Кравченко не приехала на выездную постановку в Санкт-Петербурге и два дня не выходила на связь.

Садальский уверен, что причина этого кроется в злоупотреблении актрисой алкогольными напитками.

Говоря об этом, блогер вспомнил о случае с актером Николаем Крючковым во время съемок фильма «Тринадцать» в 1936 году. Он играл там командира отряда пограничников, вступивших в бой с бандой басмачей.

«На съемках фильма "Тринадцать" Николай Афанасьевич Крючков иногда срывал работу, (как одна моя партнерша в спектакле) из-за чрезмерного увлечения алкоголем. Наконец, Михаил Ромм не выдержал и пообещал отправить артиста в Москву», — написал Садальский.

Режиссер, который устал от пьянства Крючкова, принял решение преждевременно «убить» его персонажа. Кроме того после выхода в кинопрокат актера не стали включать даже в титры, отметил блогер.

Напомним, что именно Садальский первым сообщил о пропаже Кравченко. Однако позже представители театра Ленком заявили, что со звездой «Сватов» все хорошо и она скоро выйдет на сцену.

Шоу-бизнес,Стас Садальский,Николай Крючков,Татьяна Кравченко,Михаил Ромм,
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