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33 минуты назад

KP.RU: Никита Михалков переведен в реанимацию 52-й больницы, где лечили певицу МакSим

Газета.Ruиещё 1

Народный артист и режиссер Никита Михалков уже несколько дней в больнице. За это время появилось уже несколько версий диагноза 77-летнего Никиты Сергеевича. Но семья не озвучивает диагноз режиссера.

Стали известны подробности о состоянии Никиты Михалкова
Фото: ТАССТАСС

Пресс-секретарь артиста заявил, что у Михалкова - грипп. Как пишет kp.ru, Никиту Михалкова перевели в реанимацию 52-й больницы. Здесь установлено новейшее медицинское оборудование, а у врачей есть большой опыт. Именно здесь спасли певицу MaкSим (Марину Абросимову), которая поступила сюда с запущенной пневмонией после лечения в частной клинике. При этом у MaкSим был отрицательный тест на коронавирус.

Ранее телеведущая Ксения Собчак ответила коллегам, которые раскритиковали ее за рассуждение о смерти Никиты Михалкова.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Никита Михалков,
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