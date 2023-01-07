Принц Уильям признался в презрении к своему брату и Меган Маркл

Принц Уильям расстроился и почувствовал себя преданным после публикации мемуаров Spare («Запасной») его брата, герцога Сассекского Гарри. Об этом сообщает издание Daily Beast со ссылкой на неназванного друга наследного принца.

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По словам источника, Уильям ощущает презрение к Гарри и его супруге Меган Маркл, он их «абсолютно ненавидит» и не может поверить, что они так отнеслись к нему и его жене Кейт Миддлтон. Особенно принца задели нападки на нее.

«Он чувствует себя полностью преданным и глубоко опечален всем, что случилось. Обратного пути после этого не будет», — рассказал друг.

Ранее профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук Наталья Еремина заявила, что мемуары принца Гарри могут стать ударом по отдельным членам королевской семьи.