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14 минут назад

Принц Уильям почувствовал себя преданным после публикации мемуаров брата

Lenta.ru

Принц Уильям расстроился и почувствовал себя преданным после публикации мемуаров Spare («Запасной») его брата, герцога Сассекского Гарри. Об этом сообщает издание Daily Beast со ссылкой на неназванного друга наследного принца.

Принц Уильям признался в презрении к своему брату и Меган Маркл
Фото: ТАССТАСС

По словам источника, Уильям ощущает презрение к Гарри и его супруге Меган Маркл, он их «абсолютно ненавидит» и не может поверить, что они так отнеслись к нему и его жене Кейт Миддлтон. Особенно принца задели нападки на нее.

«Он чувствует себя полностью преданным и глубоко опечален всем, что случилось. Обратного пути после этого не будет», — рассказал друг.

Ранее профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук Наталья Еремина заявила, что мемуары принца Гарри могут стать ударом по отдельным членам королевской семьи.

Британские военные обвинили принца Гарри в предательстве

Отрывки из книги, которая поступит в продажу 10 января, публикуют британские СМИ. В них упоминается первый сексуальный опыт принца, употребление им наркотиков, служба в Афганистане и отношения со старшим братом Уильямом.

Шоу-бизнес,принц Уильям,Наталья Еремина,Кейт Миддлтон,
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