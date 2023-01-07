Собчак заговорила о «смерти Никиты Михалкова»

Возможная смерть режиссера Никиты Михалкова для отечественной культуры будет сравнима с эффектом смерти Сталина. Такое мнение выразила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале, передает «МК».

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По ее словам, Никита Михалков — единственный деятель культуры, у которого есть прямые связи с президентом России Владимиром Путиным. Собчак считает, что именно через главу государства Михалков своевременно узнавал обо всех значимых культурных событиях. У него также есть близкие люди в самых разнообразных сферах деятельности.

«Вся система выстроена сейчас под Никиту Сергеевича», — написала Собчак.

Она уверена, что для многих известных лиц возможный уход из жизни знаменитого кинорежиссера произведет эффект смерти Сталина. Без него доступ к Путину будет закрыт. Собчак при этом отметила, что пока никто из деятелей культуры не способен занять место Никиты Михалкова.

Журналистка подчеркнула, что желает режиссеру скорейшего выздоровления и долгих лет жизни, однако есть вопросы, о которых в сложившейся ситуации «невозможно не думать».