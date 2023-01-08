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3 часа назад

Daily Mail: принц Уильям уверен, что Гарри "промыли мозги" во время психотерапии

Газета.Ruиещё 2

Принц Уильям убежден, что психотерапевт "промыл мозги" его младшему брату Гарри. Об этом последний написал в своих мемуарах, сообщает Daily Mail. Во вторник, 10 января, выйдут мемуары принца Гарри под названием "Spare" ("Запасной"). В Испании книга поступила в продажу раньше, чем ожидалось, а потому в СМИ уже просочилась некоторая содержащаяся в ней информация. По данным Daily Mail, в мемуарах герцог Сассекский затронул тему взаимоотношений со своим старшим братом. На страницах книги, как утверждается, Гарри вспомнил, как Уильям беспокоился из-за его психотерапевта и даже просился прийти с ним на один из сеансов. Принц Уэльский был уверен, что его младшему брату "промыли мозги", что он "нездоров" и "неразумен", раз решил оставить королевские обязанности и начать новую жизнь за границей. Накануне Гарри назвал Уильяма своим "архиврагом". "Между нами всегда было соперничество. Бесконечная борьба", — заявил он в эфире телеканала ABC. Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что королевская семья создала "военную комнату" перед выходом мемуаров принца Гарри.

Daily Mail: принц Уильям уверен, что Гарри "промыли мозги" во время психотерапии
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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