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1 час назад

Супруг беременной Ольги Орловой отказался носить обручальное кольцо

Слово и Делоиещё 1

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова недавно опубликовала совместное фото с мужем. Однако поклонники удивились, не обнаружив на пальце супруга звезды обручального кольца.

Фанаты заметили отсутствие обручального кольца у супруга Орловой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Орлова в ответ отшутилась, сказав, что все средства ушли на ее кольцо. Однако позже прояснила ситуацию и объяснила, что сам муж не придает этому значения.

«Не придает этому значения. Я не заставляю. Для меня обручальное кольцо — не показатель отношений», — написала артистка в соцсетях.

Ранее подписчики осудили супруга телеведущей. Они узнали, что мужчина бросил ее в одиночестве в момент болезни. Но Орлова поспешила остудить буйный нрав фанатов и сказала, что таким образом уберегла его, чтобы не заразить.

Шоу-бизнес,Ольга Орлова,
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