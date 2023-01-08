Фанаты заметили отсутствие обручального кольца у супруга Орловой

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова недавно опубликовала совместное фото с мужем. Однако поклонники удивились, не обнаружив на пальце супруга звезды обручального кольца.

Орлова в ответ отшутилась, сказав, что все средства ушли на ее кольцо. Однако позже прояснила ситуацию и объяснила, что сам муж не придает этому значения.

«Не придает этому значения. Я не заставляю. Для меня обручальное кольцо — не показатель отношений», — написала артистка в соцсетях.