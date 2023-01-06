Омаров поругался с торговцем мотоциклов в Таиланде из-за скидки

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной — Курбан Омаров — у себя в социальных сетях пожаловался на то, что ему не дали скидку на аренду мотоцикла в Таиланде. По его мнению, произошедшее оказалось несправедливым, поэтому он отправился ругаться с торговцем.

Фото: соцсети соцсети

Омаров рассказал, что брал мотоцикл «у этого мафиози» 14 лет подряд каждый январь и февраль.

«Он меня знает отлично, я думал, он мне все время делает со скидкой и хорошо», — добавил он.

По словам Омаров, в действительности же все оказалось не так. В 2023 году торговец отдал ему мотоцикл за шесть тысяч рублей в день или 180 тысяч рублей в месяц.

«Я случайно проезжаю — у какого-то чужого человека вижу этот же мотоцикл, только за 4500 рублей. То есть разница в полторы тысячи, это получается на 50 тысяч в месяц дешевле. Я приехал ругаться», — отметил он.