Сын Пригожина проиграл суд микрокредитной организации

Дмитрий Пригожин, сын продюсера Иосифа Пригожина проиграл суд против микрокредитной организации «Константа». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что дети продюсера Иосифа Пригожина от первого брака Дмитрий и Даная в 2019 году потеряли жилье в Москве.
По данным канала, их безработная мать Елена Соколова заложила квартиры в микрокредитной организации. Через некоторое время она не смогла вносить необходимые взносы и «Константа» забрала недвижимость.
Уточняется, что общая стоимость квартир составляла порядка 100 млн рублей.
В итоге, Пригожин-младший обратился в суд с тем, чтобы признать сделки недействительными. Его попытка оказалась неудачной, констатирует канал.