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1 час назад

Сын Пригожина проиграл суд микрокредитной организации

Илья Родин

Дмитрий Пригожин, сын продюсера Иосифа Пригожина проиграл суд против микрокредитной организации «Константа». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сын Пригожина проиграл суд микрокредитной организации
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что дети продюсера Иосифа Пригожина от первого брака Дмитрий и Даная в 2019 году потеряли жилье в Москве.

По данным канала, их безработная мать Елена Соколова заложила квартиры в микрокредитной организации. Через некоторое время она не смогла вносить необходимые взносы и «Константа» забрала недвижимость.

Уточняется, что общая стоимость квартир составляла порядка 100 млн рублей.

В итоге, Пригожин-младший обратился в суд с тем, чтобы признать сделки недействительными. Его попытка оказалась неудачной, констатирует канал.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Елена Соколова,
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