Сын Пригожина проиграл суд микрокредитной организации

Дмитрий Пригожин, сын продюсера Иосифа Пригожина проиграл суд против микрокредитной организации «Константа». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что дети продюсера Иосифа Пригожина от первого брака Дмитрий и Даная в 2019 году потеряли жилье в Москве.

По данным канала, их безработная мать Елена Соколова заложила квартиры в микрокредитной организации. Через некоторое время она не смогла вносить необходимые взносы и «Константа» забрала недвижимость.

Уточняется, что общая стоимость квартир составляла порядка 100 млн рублей.