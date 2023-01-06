"Прощения не будет": В Госдуме обратились к Галкину с предупреждением

«Это приговор себе как гражданину, иностранный агент Галкин все еще не осознает и не отдает себе отчета в том, что нет ничего смешного, когда зал приветствует его неонацистское приветствие ликованием. <…> Прощения не будет», — сказал Соловьев в разговоре с NEWS.ru.