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18 минут назад

Депутат Госдумы заявил, что в России не простят Галкина* за нацистский лозунг

Ura.Ru

За высказывание артиста Максима Галкина (признан в России иноагентом), выкрикнувшего на одном из своих концертов «Героям слава», ему «не будет прощения». Так на позицию Галкина отреагировал член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев.

"Прощения не будет": В Госдуме обратились к Галкину с предупреждением
Фото: ТАССТАСС

«Это приговор себе как гражданину, иностранный агент Галкин все еще не осознает и не отдает себе отчета в том, что нет ничего смешного, когда зал приветствует его неонацистское приветствие ликованием. <…> Прощения не будет», — сказал Соловьев в разговоре с NEWS.ru.

Галкин вслед за Меладзе произнес проукраинский лозунг со сцены в Дубае

Ранее Галкин, во время одного из своих выступлений, в ответ на возглас из толпы «Слава Украине» сказал: «Героям слава!». После он отметил, что не может придерживаться нейтралитета в своей позиции из-за ситуации на Украине.

*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента

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