"Прощения не будет": В Госдуме обратились к Галкину с предупреждением

За высказывание артиста Максима Галкина (признан в России иноагентом), выкрикнувшего на одном из своих концертов «Героям слава», ему «не будет прощения». Так на позицию Галкина отреагировал член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев.
«Это приговор себе как гражданину, иностранный агент Галкин все еще не осознает и не отдает себе отчета в том, что нет ничего смешного, когда зал приветствует его неонацистское приветствие ликованием. <…> Прощения не будет», — сказал Соловьев в разговоре с NEWS.ru.
Ранее Галкин, во время одного из своих выступлений, в ответ на возглас из толпы «Слава Украине» сказал: «Героям слава!». После он отметил, что не может придерживаться нейтралитета в своей позиции из-за ситуации на Украине.
*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента