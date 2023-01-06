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22 минуты назад

Решетова высказалась за многоженство

Елена Прошина

Российская модель Анастасия Решетова на фоне слухов о романе с арабским шейхом Хассаном Джамилем высказалась о многоженстве, сообщает RuNews24.

Решетова высказалась за многоженство
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

Она начала скрывать личную жизнь после громкого расставания с исполнителем Тимати. При этом время от времени в социальных сетях девушки появляются снимки букетов или подарков, говорящих о том, что за ней кто-то ухаживает.

В интернете ходят слухи, что Анастасия встречается с миллиардером Хасаном Джамилем. Несколько раз журналисты видели их на совместных прогулках. Также в последнее время модель часто упоминает, что находится в ОАЭ.

Решетова приняла ислам. Как считают ее поклонники, это связано с новыми отношениями модели. Недавно Анастасия рассказала про свой взгляд к многоженству. Она объяснила, что нормально относится к этому, но не хочет быть в подобных отношениях. Анастасия заявила, что не каждый мусульманин придерживается многоженства.

«Это спасает от измен на стороне, а также выравнивает ситуацию с преимуществом женского населения над мужским», — высказалась девушка.

При этом Анастасия опровергает роман с бизнесменом, а принятие ислама объяснила зовом сердца. Модель подчеркнула, что никогда бы не сменила веру из-за мужчины.

Шоу-бизнес,Анастасия Решетова,Тимати,
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