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1 час назад

Названа причина госпитализации Михалкова

Lenta.ruиещё 8

Режиссер и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков попал в больницу с гриппом. Причину госпитализации агентству ТАСС назвали в пресс-службе кинодеятеля.

Названа причина госпитализации Михалкова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом», — заявили там, не приведя других подробностей состояния Михалкова.

Ранее 5 января Telegram-канал Baza сообщил, что Никита Михалков попал в больницу якобы с пневмонией из-за коронавируса. «Интерфаксу» факт госпитализации подтвердил свой источник.

Сообщалось, что 77-летнего кинодеятеля изначально госпитализировали в московскую ГКБ № 67, но затем перевезли в другую больницу с помощью реанимационной бригады. Его состояние оценивается как тяжелое.

Шоу-бизнес,Никита Михалков,
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