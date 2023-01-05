Волочкова поделилась видео топлес с отдыха

«Перестаньте показывать обнаженное тело, без этого вы талантливей», «Вроде бы все хорошо, но купите, пожалуйста, красивый купальник. Что это на вас?», «А такие купальные трусы еще актуальны?», «Нам лучше, когда ты одета», — прокомментировали снимки пользователи сети.