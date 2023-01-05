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31 минуту назад

Волочкова поделилась видео топлес с отдыха

Мослента

Видеозаписью топлес, сделанной на отдыхе на Мальдивах, поделилась с подписчиками российская балерина и певица Анастасия Волочкова. Ролик она опубликовала в сторис в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Волочкова поделилась видео топлес с отдыха
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мои дорогие, ну что же, я вам всем передаю привет из мальдивских вод моих любимых», — сказала артистка.

соцсети

На видео она позирует на фоне моря, стоя в воде лишь в нижней части бикини. Верхнюю часть тела Волочкова прикрывает парео красного цвета.

Кроме того, балерина поделилась с подписчиками и несколькими фотографиями с отдыха, на которых она позирует в откровенном образе.

«Перестаньте показывать обнаженное тело, без этого вы талантливей», «Вроде бы все хорошо, но купите, пожалуйста, красивый купальник. Что это на вас?», «А такие купальные трусы еще актуальны?», «Нам лучше, когда ты одета», — прокомментировали снимки пользователи сети.

Ранее в боди с декольте вышла на сцену 68-летняя певица Любовь Успенская. Видеозапись появилась в сети.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Анастасия Волочкова,
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