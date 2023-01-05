Влад Соколовский перенес срочную операцию

4 января Влад Соколовский планировал провести день с семьей: невестой Линой и маленьким сыном Дэвидом, но боль разрушила его режим. Артист, общаясь с поклонниками, в социальных сетях признался, что уже два дня терпит странные ощущения. Влад решил, что столкнулся с почечной коликой, но, когда дискомфорт стал невыносимым, решил отправиться к специалисту на УЗИ. Именно так у певца диагностировали аппендицит. Правда, Соколовский все же надеялся избежать операции и отправился домой. Но через несколько часов вызвал Скорую помощь и оказался на операционном столе. Об этом сообщила невеста Влада. А сегодня утром сам Соколовский записал обращение к поклонникам, сообщив, что перенес операцию нормально и теперь восстанавливается. По словам певца, это был не первый приступ аппендицита, но лишь вчера болезнь смогли диагностировать. Влад рад, что все неприятное осталось позади.