Седокова рассказала об «интимном марафоне» на отдыхе

Исполнительница хита «У меня появился другой» Анна Седокова занималась любовными утехами несколько дней подряд. Об этом она рассказала на YouTube-канале «Женский форум».

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Ранее в беседе с Ляйсан Утяшевой Анна уже поднимала интимные темы. Тогда она призналась, что хотела бы, чтобы половой акт занимал не больше 15 минут, но супруг не дает ей такой возможности. Как выяснилось, их «марафоны» могут длиться и несколько дней.