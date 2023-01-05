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56 минут назад

Певица Анна Седокова рассказала об «интимном марафоне» на отдыхе

Слово и Дело

Исполнительница хита «У меня появился другой» Анна Седокова занималась любовными утехами несколько дней подряд. Об этом она рассказала на YouTube-канале «Женский форум».

Седокова рассказала об «интимном марафоне» на отдыхе
Фото: ТАССТАСС

Ранее в беседе с Ляйсан Утяшевой Анна уже поднимала интимные темы. Тогда она призналась, что хотела бы, чтобы половой акт занимал не больше 15 минут, но супруг не дает ей такой возможности. Как выяснилось, их «марафоны» могут длиться и несколько дней.

По словам Седоковой, однажды она с мужем закрылась в номере отеля, где они с возлюбленным не вылезали из постели целых два дня. Однако позже артистка задалась вопросом, почему всех так волнует ее личная жизнь.

Шоу-бизнес,Анна Седокова,
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