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15 минут назад

"НЕБОЖЕНА": Даня Милохин прилетал в Россию на новогодний корпоратив

Газета.Ru

Telegram-канал "НЕБОЖЕНА" сообщает, что покинувший Россию блогер Даня Милохин возвращался в страну на новогодний корпоратив.

Покинувший Россию Даня Милохин вернулся в страну на новогодний корпоратив
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Заказала" тиктокера одна крупная технологическая компания, оплатив Милохину и его команде перелет из США и обратно", - написано в посте.

Отмечается, что своим 40-минутным выступлением блогер заработал три миллиона рублей.

Даня Милохин уехал из России в США. При этом неизвестно, навсегда ли блогер планировал покинуть страну. Тем не менее, находясь за границей, Милохин опубликовал дис "Изи на" на Первый канал, в котором обвинил телевизионщиков в хайпе на своем имени.

Шоу-бизнес,Первый канал,
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