Покинувший Россию Даня Милохин вернулся в страну на новогодний корпоратив

"Заказала" тиктокера одна крупная технологическая компания, оплатив Милохину и его команде перелет из США и обратно", - написано в посте.

Даня Милохин уехал из России в США. При этом неизвестно, навсегда ли блогер планировал покинуть страну. Тем не менее, находясь за границей, Милохин опубликовал дис "Изи на" на Первый канал, в котором обвинил телевизионщиков в хайпе на своем имени.