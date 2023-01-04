Бузова забыла слова собственной песни во время выступления

Певица Ольга Бузова приняла участие в конкурсе караоке-баттлна шоу Comedy Club, но не смогла исполнить свою песню. В Новогоднюю ночь Comedy Club традиционно пригласили звездныхгостей для участия караоке-баттле. Одной из участниц стала Бузова.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Во время конкурса артистка должна была пройти по гвоздям и при этом исполнять собственную песню «Танцуй под Бузову», но от боли начала кричать.

«Сначала! Сначала! Я забыла слова!» — начала кричать

артистка.

После этого поющая ведущая призналась, что обычно ейвключают треки вместе со словами и она оказалась не готова.

Откровение звезды развеселило публику в зале и они начали аплодировать.