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21 минуту назад

Ольга Бузова забыла слова собственной песни пока шла по гвоздям на шоу Comedy Club

Слово и Делоиещё 1

Певица Ольга Бузова приняла участие в конкурсе караоке-баттлна шоу Comedy Club, но не смогла исполнить свою песню. В Новогоднюю ночь Comedy Club традиционно пригласили звездныхгостей для участия караоке-баттле. Одной из участниц стала Бузова.

Бузова забыла слова собственной песни во время выступления
Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Во время конкурса артистка должна была пройти по гвоздям и при этом исполнять собственную песню «Танцуй под Бузову», но от боли начала кричать.

«Сначала! Сначала! Я забыла слова!» — начала кричать
артистка.

После этого поющая ведущая призналась, что обычно ейвключают треки вместе со словами и она оказалась не готова.

Откровение звезды развеселило публику в зале и они начали аплодировать.

Ранее Бузова назвала причину разрыва отношений с рэпером Давидом Манукяном. По словам знаменитости, ее экс-возлюбленный преследовал «другие цели».

Шоу-бизнес,Давид Манукян,Ольга Бузова,
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