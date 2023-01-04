Российская актриса Кристина Асмус рассказала, из-за кого встречала Новый год в Дубае. Она призналась в личном блоге, что не хотела лететь в ОАЭ, но не смогла отказать дочери Анастасии.
«Второй раз подряд справляем Новый год в Дубае. Не то, чего я хотела, конечно, но дочь из меня веревки вьет. Это был красивый, теплый, уютный Новый год в компании самых близких и в окружении прекрасных людей. Мы катались на яхте, пели, танцевали и смотрели салют с самой козырной точки Дубая», — поделилась знаменитость.
Артистка отпраздновала Новый год не только с дочерью, но также с младшей сестрой Кариной и племянницей Сафией.
Кристина Асмус растит ребенка от шоумена Гарика Харламова. Летом 2020 года супруги публично сообщили о расставании. Позже комик признавался в интервью, что долгое время от развода с женой его останавливала дочь.
Ранее сообщалось, что Кристину Асмус застали на отдыхе вместе с новым возлюбленным Романом Евдокимовым. Подписчики актера в соцсетях обратили внимание на последнее его фото, где звезда «Интернов» предстала в отражении зеркала. Сама пара не афиширует свои отношения и не отвечает на вопросы журналистов.