Кристина Асмус рассказала, из-за кого встречала Новый год в Дубае

«Второй раз подряд справляем Новый год в Дубае. Не то, чего я хотела, конечно, но дочь из меня веревки вьет. Это был красивый, теплый, уютный Новый год в компании самых близких и в окружении прекрасных людей. Мы катались на яхте, пели, танцевали и смотрели салют с самой козырной точки Дубая», — поделилась знаменитость.