Умер гитарист групп Overkill и Anvil Себастьян Марино

Американский гитарист, участник групп Overkill и Anvil Себастьян Марино ушел из жизни в возрасте 57 лет. Об этом сообщил вокалист и гитарист Anvil Стив Липс.

«С тяжелыми сердцами мы оплакиваем уход нашего хорошего друга и великого музыканта Себастьяна Марино. Себ был ценен как в студии, так и на сцене [во время работы над] тремя релизами, что он с нами сделал. Музыкальный мир потерял одного из лучших», — написали участники Overkill в Twitter.

Себастьян Марино стал лид-гитаристом канадской метал-группы Anvil в 1991 году и записал с коллективом альбом «Worth the Weight». В 1995 музыкант ушел из Anvil, чтобы присоединиться к Overkill — культовой американской трэш-метал-группе. С новой командой он успел поработать над тремя студийными пластинками «The Killing Kind», «From the Underground and Below» и «Necroshine», однако перед релизом последней Марино покинул Overkill, чтобы проводить больше времени с семьей. В последние годы артист руководил собственной аудио- и видеопродакшн-компанией Audio Images.