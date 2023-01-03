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1 час назад

Умер гитарист групп Overkill и Anvil Себастьян Марино

Газета.Ru

Американский гитарист, участник групп Overkill и Anvil Себастьян Марино ушел из жизни в возрасте 57 лет. Об этом сообщил вокалист и гитарист Anvil Стив Липс.

Умер гитарист групп Overkill и Anvil Себастьян Марино
Фото: Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По словам коллеги Марино, музыкант внезапно скончался после того, как его госпитализировали 31 декабря. Причина смерти на данный момент неизвестна.

«С тяжелыми сердцами мы оплакиваем уход нашего хорошего друга и великого музыканта Себастьяна Марино. Себ был ценен как в студии, так и на сцене [во время работы над] тремя релизами, что он с нами сделал. Музыкальный мир потерял одного из лучших», — написали участники Overkill в Twitter.

Себастьян Марино стал лид-гитаристом канадской метал-группы Anvil в 1991 году и записал с коллективом альбом «Worth the Weight». В 1995 музыкант ушел из Anvil, чтобы присоединиться к Overkill — культовой американской трэш-метал-группе. С новой командой он успел поработать над тремя студийными пластинками «The Killing Kind», «From the Underground and Below» и «Necroshine», однако перед релизом последней Марино покинул Overkill, чтобы проводить больше времени с семьей. В последние годы артист руководил собственной аудио- и видеопродакшн-компанией Audio Images.

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