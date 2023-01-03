Семья Газманова покинула ОАЭ после инцидента на концерте

«Спасибо, Дубай, за гостеприимство. Здесь теперь много русских: одни отдыхают, другие, как и мы, работают. Арабские Эмираты – это территория, где отслеживают любое недружелюбие политического либо культурного толка. Туристом сюда надо приезжать «без своего самовара», тогда все блага этой страны будут к вашим услугам», — приводит слова супруги певца Марины издание.