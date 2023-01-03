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26 минут назад

Семья Газманова покинула ОАЭ после просьбы поддержать Украину на концерте в Дубае

Газета.Ru

Олег Газманов с супругой Мариной улетели из ОАЭ после инцидента на новогоднем корпоративе в Дубае, пишет ТВЦ. У исполнителя было запланировано несколько выступлений в стране, однако он был вынужден вернуться в Россию из-за «недружелюбия политического толка».

Семья Газманова покинула ОАЭ после инцидента на концерте
Фото: marinagazmanova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)marinagazmanova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Спасибо, Дубай, за гостеприимство. Здесь теперь много русских: одни отдыхают, другие, как и мы, работают. Арабские Эмираты – это территория, где отслеживают любое недружелюбие политического либо культурного толка. Туристом сюда надо приезжать «без своего самовара», тогда все блага этой страны будут к вашим услугам», — приводит слова супруги певца Марины издание.

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2 января в сети появилось видео выступления Газманова на корпоративе в Дубае. На нем зрители попросили певца заявить, что он против спецоперации России и «за Украину».

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Госдума,
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