Пригожин предложил запретить артистам петь под фонограмму

«Правильно сделали, нельзя подменять понятия профессии и блуда. Я считаю, что во всём мире, в России в том числе, должны запретить петь под фонограмму всем. Потому что это нечестная конкуренция, если объективно смотреть. Вы же не хотите, чтобы хирург вас оперировал пластиковыми ножами и был бы случайным человеком, а не профессионалом. Я за профессионализм в любой отрасли, считаю, что необходимо бороться за чистоту жанра».