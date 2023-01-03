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1 час назад

Иосиф Пригожин предложил запретить российским артистам петь под фонограмму

Говорит Москваиещё 3

Ранее такое решение было принято Минкультуры Киргизии. Теперь музыканты на концертах и других культурно-массовых мероприятиях в этой стране могут петь только вживую.

Пригожин предложил запретить артистам петь под фонограмму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» продюсер Иосиф Пригожин заявил, что фонограмму следует запретить и в России.

«Правильно сделали, нельзя подменять понятия профессии и блуда. Я считаю, что во всём мире, в России в том числе, должны запретить петь под фонограмму всем. Потому что это нечестная конкуренция, если объективно смотреть. Вы же не хотите, чтобы хирург вас оперировал пластиковыми ножами и был бы случайным человеком, а не профессионалом. Я за профессионализм в любой отрасли, считаю, что необходимо бороться за чистоту жанра».

Люди, которые не умеют петь, не должны появляться на сцене, заключил Пригожин.

В Киргизии ещё в феврале 2021 года Минкультуры обязало артистов указывать на афишах и билетах, будут ли они петь вживую. Занимавший тогда пост министра Нуржигит Кадырбеков заявил, что «культура начинается с честности», и призвал не обманывать зрителей и слушателей. С 1 января 2023 года в стране запрещено использовать фонограмму.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,
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