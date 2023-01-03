Пригожин предложил запретить артистам петь под фонограмму

Ранее такое решение было принято Минкультуры Киргизии. Теперь музыканты на концертах и других культурно-массовых мероприятиях в этой стране могут петь только вживую.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» продюсер Иосиф Пригожин заявил, что фонограмму следует запретить и в России.
«Правильно сделали, нельзя подменять понятия профессии и блуда. Я считаю, что во всём мире, в России в том числе, должны запретить петь под фонограмму всем. Потому что это нечестная конкуренция, если объективно смотреть. Вы же не хотите, чтобы хирург вас оперировал пластиковыми ножами и был бы случайным человеком, а не профессионалом. Я за профессионализм в любой отрасли, считаю, что необходимо бороться за чистоту жанра».
Люди, которые не умеют петь, не должны появляться на сцене, заключил Пригожин.
В Киргизии ещё в феврале 2021 года Минкультуры обязало артистов указывать на афишах и билетах, будут ли они петь вживую. Занимавший тогда пост министра Нуржигит Кадырбеков заявил, что «культура начинается с честности», и призвал не обманывать зрителей и слушателей. С 1 января 2023 года в стране запрещено использовать фонограмму.