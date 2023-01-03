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1 час назад

Айза сообщила, что летит в Турцию за "новым лбом"

Газета.Ru

Айза-Лилуна Ай рассказала в Instagram о проблемах с пигментацией кожи в области лба. Блогер сообщила, что летит в Турцию в клинику за "новым лбом".

Айза отправилась в Турцию за "новым лбом"
Фото: Из личного архива АйзыИз личного архива Айзы

О предстоящей косметической процедуре Айза поведала, отвечая на вопросы подписчиков в stories. В ноябре 2022 года блогер призналась, что терпеть не может свой лоб. Тогда Айза сообщила, что уехала из Москвы, не долечив пигментацию, чем "сделала только хуже".

Айза добавила, что в скором времени ей предстоит собирать чемодан на три страны, однако не поведала, куда летит, кроме Турции.

Ранее Айза заявила, что ее "тошнит от самой себя".

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