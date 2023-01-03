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39 минут назад

Телеведущий Дмитрий Шепелев пожаловался на Mercedes

Илья Родин

Популярный российский телеведущий Дмитрий Шепелев выразил в Instagram* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) свое недовольство работой приложения для владельцев автомобилей марки Mercedes-Benz. Об этом пишет «Лента.ру».

Шепелев пожаловался на Mercedes
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шепелев рассказал, что мобильное приложение Mercedes me, установленное на его смартфоне, прекратило работу. В итоге, он утратил возможность удаленно поставить машину на обогрев.

«Medcedes отключил работу своего приложения в России. Спасибо, блестяще. Это решение, конечно же, изменит мир», - с сарказмом констатировал ведущий.

Комментаторы посоветовали ему изменить дату в гаджете и попробовать снова запустить программу.

Шепелев пожаловался на погранслужбу Израиля

Шепелев предположительно прислушался к их советам. Вскоре он сообщил, что ему удалось запустить обогрев автомобиля.

Шоу-бизнес,Дмитрий Шепелев,
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