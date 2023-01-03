Бузова отдала собаку папе из-за частых перелетов

«Впереди сумасшедший январь, много перелетов и работы. Решила не мучать собаку, чтобы не возить туда-сюда, и отдать папе. Хотя я так всегда скучаю. Сегодня всю ночь она спала со мной на подушке, как будто чувствовала, что я уезжаю», — добавила певица.