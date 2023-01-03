Бузова отдала собаку папе из-за частых перелетов

Телеведущая Ольга Бузова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отдала собаку Еву папе из-за частых перелетов. Бузова отметила, что ее питомец сильно переживает из-за их разлуки.
«Впереди сумасшедший январь, много перелетов и работы. Решила не мучать собаку, чтобы не возить туда-сюда, и отдать папе. Хотя я так всегда скучаю. Сегодня всю ночь она спала со мной на подушке, как будто чувствовала, что я уезжаю», — добавила певица.
Бузова также призналась, что 31 декабря и 1 января она работала. Артистка подчеркнула, что не знает, что такое «январские праздники». «Все летят отдыхать, а я лечу работать», — подытожила Бузова.
Ранее Бузова рассказала, как ее огорчали бывшие возлюбленные.