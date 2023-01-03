Раскрыты подробности несчастного случая с актером Реннером

Стали известны подробности несчастного случая с американским актером Джереми Реннером, звездой фильмов вселенной Marvel. Исполнитель роли Соколиного Глаза получил «обширные» травмы и потерял много крови в результате инцидента.

Фото: Armando Gallo ZUMAPRESS.com Glooballookpress Armando Gallo ZUMAPRESS.com Glooballookpress

Издание TMZ рассказало, что актер чистил дорогу неподалеку от дома с помощью снегоуборочного комбайна. По словам его соседа, комбайн наехал на ногу Реннера. В результате он потерял много крови.

Другой сосед был врачом, он успел наложить жгут на ногу пострадавшего до приезда медиков. Комбайн увезла приехавшая на место происшествия полиция.

Также издание приводит слова человека из окружения актера. Источник сообщил, что травмы были не только на ноге, но и на других частях тела Реннера.