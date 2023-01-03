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1 час назад

Кристина Асмус встретила Новый год в Дубае с дочкой и Романом Евдокимовым

Газета.Ruиещё 1

Актрису Кристину Асмус застали на отдыхе вместе с новым возлюбленным Романом Евдокимовым. Подписчики актера в Instagram обратили внимание на последнее фото актера, на котором звезда "Интернов" предстала в отражении зеркала. Сама пара не афиширует свои отношения, как и совместный отдых в Дубае.

Кристина Асмус встретила Новый год в Дубае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Асмус сообщила, что на новогодние праздники в ОАЭ отправилась с дочерью Анастасией, сестрой Кариной и племянницей Софией.

Слухи о романе Асмус и Евдокимова начали распространяться больше года назад, хотя сами знаменитости не дают никаких комментариев.

В 2020 году Асмус развелась с комиком Гариком Харламовым после восьми лет брака.

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