Кристина Асмус встретила Новый год в Дубае

Актрису Кристину Асмус застали на отдыхе вместе с новым возлюбленным Романом Евдокимовым. Подписчики актера в Instagram обратили внимание на последнее фото актера, на котором звезда "Интернов" предстала в отражении зеркала. Сама пара не афиширует свои отношения, как и совместный отдых в Дубае.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее Асмус сообщила, что на новогодние праздники в ОАЭ отправилась с дочерью Анастасией, сестрой Кариной и племянницей Софией.

Слухи о романе Асмус и Евдокимова начали распространяться больше года назад, хотя сами знаменитости не дают никаких комментариев.