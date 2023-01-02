Панин высказался о желании зарабатывать деньги в России

Актер Алексей Панин признался, что хотел бы приезжать в Россию ради отдыха и работы. Как сообщает «КП», доходы артиста в Испании не сравнимы с заработками на родине.

Напомним, что Панин еще в 2020 году переехал из России в Испанию, где купил квартиру в курортном городке Торревьеха за 4,2 млн рублей. Актер продолжал сниматься в российском кино и телевизионных проектах, однако, из-за резких высказываний против спецоперации, в 2022 году он остался без контрактов.

В новом интервью Панин признался, что хотел бы и дальше жить в Европе, но при этом зарабатывать в РФ.

«Я бы хотел приезжать в Россию: зимой — в баню, летом — в деревню, осенью — за грибами. Я хочу приезжать к маме на могилу, хочу приезжать в страну работать, но жить там не хочу! Мне больше нравится море, Европа. Мне и Россия нравится, но не для постоянного жилья. Поэтому остаюсь здесь», — заявил Панин.

Сейчас актер пытается добыть средства на жизнь преподаванием — Алексей дает мастер-классы по театральному искусству. Артист не скрывает, что зарабатывает за границей значительно меньше, чем в России. Его 15-летняя дочь Анна даже устроилась работать официанткой, чтобы помочь отцу.