Лолита рассказала, как ее обокрали в Новый год

Певица Лолита Милявская рассказала «Московскому комсомольцу», что несколько лет назад ее обокрали в новогоднюю ночь. Артистка лишилась дорогого телефона.
Тот Новый год Лолита встречала вместе с мужем в гостях у известного бизнесмена.
Певица отметила, что в тот год она вышла замуж и впервые решила не работать в новогоднюю ночь.
«Я ненавидела всех артистов, которые пели, развлекали нас. Я сидела и ела свой салат оливье, а они все деньги зарабатывали», - рассказала Лолита.
Во время вечеринки муж предложил певице выйти на улицу и посмотреть салют. Когда она вернулась, то обнаружила пропажу телефона.
По мнению Лолиты, телефон украл один из официантов.
«Но мне неудобно было их досматривать. К тому же, муж сказал, что подарит новый телефон», - сказала она.
Лолита отметила, что этот праздник она запомнила на всю жизнь и решила никогда больше не отказываться от работы в новогоднюю ночь.
В сентябре прошлого года певицу Машу Распутину обокрали во время шопинга в Турции. Ее муж Виктор Захаров рассказал «Известиям», что у певицы украли сумку, в которой были ее документы.