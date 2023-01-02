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13 минут назад

Лолита рассказала, как ее обокрали в Новый год

Мария Иванова

Певица Лолита Милявская рассказала «Московскому комсомольцу», что несколько лет назад ее обокрали в новогоднюю ночь. Артистка лишилась дорогого телефона.

Лолита рассказала, как ее обокрали в Новый год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тот Новый год Лолита встречала вместе с мужем в гостях у известного бизнесмена.

Певица отметила, что в тот год она вышла замуж и впервые решила не работать в новогоднюю ночь.

«Я ненавидела всех артистов, которые пели, развлекали нас. Я сидела и ела свой салат оливье, а они все деньги зарабатывали», - рассказала Лолита.

Во время вечеринки муж предложил певице выйти на улицу и посмотреть салют. Когда она вернулась, то обнаружила пропажу телефона.

По мнению Лолиты, телефон украл один из официантов.

«Но мне неудобно было их досматривать. К тому же, муж сказал, что подарит новый телефон», - сказала она.

Лолита отметила, что этот праздник она запомнила на всю жизнь и решила никогда больше не отказываться от работы в новогоднюю ночь.

В сентябре прошлого года певицу Машу Распутину обокрали во время шопинга в Турции. Ее муж Виктор Захаров рассказал «Известиям», что у певицы украли сумку, в которой были ее документы.

Шоу-бизнес,Виктор Захаров,Лолита Милявская,
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