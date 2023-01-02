Лолита рассказала, как ее обокрали в Новый год

Певица Лолита Милявская рассказала «Московскому комсомольцу», что несколько лет назад ее обокрали в новогоднюю ночь. Артистка лишилась дорогого телефона.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Тот Новый год Лолита встречала вместе с мужем в гостях у известного бизнесмена.

Певица отметила, что в тот год она вышла замуж и впервые решила не работать в новогоднюю ночь.

«Я ненавидела всех артистов, которые пели, развлекали нас. Я сидела и ела свой салат оливье, а они все деньги зарабатывали», - рассказала Лолита.

Во время вечеринки муж предложил певице выйти на улицу и посмотреть салют. Когда она вернулась, то обнаружила пропажу телефона.

По мнению Лолиты, телефон украл один из официантов.

«Но мне неудобно было их досматривать. К тому же, муж сказал, что подарит новый телефон», - сказала она.

Лолита отметила, что этот праздник она запомнила на всю жизнь и решила никогда больше не отказываться от работы в новогоднюю ночь.