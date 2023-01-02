«Одни и те же, те же и они же»: Садальский о «Голубых огоньках»

Актер Станислав Садальских объяснил, почему перестал смотреть «Голубые огоньки». Своим мнением он поделился в интервью Вячеславу Манучарову.

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Станислав Садальский считает, что «Голубые огоньки» устарели, в них снимаются одни и те же артисты. Получается, что каждый год зрители в новогоднюю ночь смотрят практически то же самое, что и годом ранее.

«Я не смотрю, мне это не интересно. Оно все замученное, одно и тоже. Одни и те же, те же и они же», — сказал Садальский.

Далее в интервью зашла речь про «Голубой огонек» 1965 году, в котором снимался Юрий Гагарин, фронтовики, Александра Пахмутова. По мнению Садальского, эта программа была сделана идеально. Сейчас же смотреть подобное артисту просто не интересно.