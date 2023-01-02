«Одни и те же, те же и они же»: Садальский о «Голубых огоньках»

Актер Станислав Садальских объяснил, почему перестал смотреть «Голубые огоньки». Своим мнением он поделился в интервью Вячеславу Манучарову.
Станислав Садальский считает, что «Голубые огоньки» устарели, в них снимаются одни и те же артисты. Получается, что каждый год зрители в новогоднюю ночь смотрят практически то же самое, что и годом ранее.
«Я не смотрю, мне это не интересно. Оно все замученное, одно и тоже. Одни и те же, те же и они же», — сказал Садальский.
Далее в интервью зашла речь про «Голубой огонек» 1965 году, в котором снимался Юрий Гагарин, фронтовики, Александра Пахмутова. По мнению Садальского, эта программа была сделана идеально. Сейчас же смотреть подобное артисту просто не интересно.
Кроме этого Садальский уверен, что такого качества контент сделать в России уже не получится, да и оглядываться на прошлые достижения - он не видит смысла.