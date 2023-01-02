В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
27 минут назад

Стал Садальский раскритиковал «Голубые огоньки» за одних и тех же артистов

Слово и Дело

Актер Станислав Садальских объяснил, почему перестал смотреть «Голубые огоньки». Своим мнением он поделился в интервью Вячеславу Манучарову.

«Одни и те же, те же и они же»: Садальский о «Голубых огоньках»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Станислав Садальский считает, что «Голубые огоньки» устарели, в них снимаются одни и те же артисты. Получается, что каждый год зрители в новогоднюю ночь смотрят практически то же самое, что и годом ранее.

«Я не смотрю, мне это не интересно. Оно все замученное, одно и тоже. Одни и те же, те же и они же», — сказал Садальский.

Далее в интервью зашла речь про «Голубой огонек» 1965 году, в котором снимался Юрий Гагарин, фронтовики, Александра Пахмутова. По мнению Садальского, эта программа была сделана идеально. Сейчас же смотреть подобное артисту просто не интересно.

Хейтеры обрушились на Повалий за выступление на новогоднем огоньке

Кроме этого Садальский уверен, что такого качества контент сделать в России уже не получится, да и оглядываться на прошлые достижения - он не видит смысла.

Шоу-бизнес,Вячеслав Манучаров,Станислав Садальский,Юрий Гагарин,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители