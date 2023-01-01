Анфиса Чехова назвала свою любимую новогоднюю традицию

Свою любимую новогоднюю традицию назвала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная телеведущая Анфиса Чехова .

Накануне Чехова сообщила, что будет встречать 2023 год недалеко от Майами — сначала по российскому времени, потом по американскому. С собой она взяла два больших чемодана вещей.