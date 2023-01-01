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27 минут назад

Умерла одна из основательниц группы The Pointer Sisters Анита Поинтер

ТАССиещё 4

Американская певица, обладательница Grammy, одна из основательниц поп-группы The Pointer Sisters Анита Поинтер умерла на 75-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на агента и семью певицы.

Умерла американская певица Анита Поинтер
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Она героически сражалась с раком", - сказал изданию агент певицы Роджер Нил. По его словам, Поинтер умерла в окружении семьи.

"Хотя мы глубоко опечалены потерей Аниты, нас утешает то, что теперь она со своей дочерью Джадой и сестрами Джун и Бонни", - говорится в заявлении родных певицы.

Поинтер родилась в Окленде, штат Калифорния, 23 января 1948 года. В 1969 году она и ее младшие сестры Бонни, Джун и Рут сформировали группу The Pointer Sisters. Группа получила Grammy за песню Fairytale из дебютного альбома. Всего сестры Поинтер за свою карьеру выиграли три премии Grammy.

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