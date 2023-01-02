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2 минуты назад

Ургант отреагировал на свое отсутствие в эфире телеканалов в 2022 году

Вечерняя Москваиещё 2

Известный российский телеведущий Иван Ургант впервые отреагировал на свое исчезновение из эфира отечественных телеканалов. Впервые за долгое время артист опубликовал пост с собственной фотографией в одной из социальных сетей. На знаменитости была надета белая футболка с многозначительной надписью «Без комментариев» на английском языке.

Ургант отреагировал на свое отсутствие в эфире телеканалов в 2022 году
Фото: ТАССТАСС

В подписи к публикации Ургант признал, что в прошлом году поклонники действительно редко видели его лицо на экранах. Однако, как подчеркнул шоумен, это не отменяет того факта, что он любит всех до единого. Так телеведущий поздравил своих подписчиков в соцсетях с Новым годом, пишет портал Teleprogramma.pro.

Накануне Первый канал раскрыл список телеведущих, которым предстояло развлекать публику в новогоднюю ночь на 1 января. Как и ожидалось, среди них не оказалось именитых шоуменов Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева, без участия которых ранее не обходился ни один новогодний огонек за последние несколько лет.

В новогоднем шоу Ургант исполнил роль персонажа Карлсона в экранизации сказки «Происшествие в стране Мульти-Пульти».

Шоу-бизнес,Соцсети,Иван Ургант,Дмитрий Нагиев,Первый канал,
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