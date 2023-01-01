Киркорова решили засудить за танцы на кресте

Адвокат певца Александр Добровинский подтвердил эту информацию изданию «Газета.ру». Он отметил, что этот номер давно «некоторым не дает покоя». При этом защитник пояснил, что задуман он был именно как «поклонение Марии Магдалене. Филипп Бедросович поднимается на крест и преклоняет колено перед святой». Просто люди видят то, что хотят увидеть, и что им выгодно, «чтобы очернить артиста».