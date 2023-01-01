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41 минуту назад

Киркорова решили засудить за танцы на кресте

Мир новостей

Инициаторы судебного разбирательства просят проверить Киркорова по статье 148 Уголовного кодекса РФ «Оскорбление чувств верующих».

Киркорова решили засудить за танцы на кресте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Адвокат певца Александр Добровинский подтвердил эту информацию изданию «Газета.ру». Он отметил, что этот номер давно «некоторым не дает покоя». При этом защитник пояснил, что задуман он был именно как «поклонение Марии Магдалене. Филипп Бедросович поднимается на крест и преклоняет колено перед святой». Просто люди видят то, что хотят увидеть, и что им выгодно, «чтобы очернить артиста».

По мнению Добровинского, недоброжелатели нападают на Киркорова из-за того, что он поддерживает российскую политику. Он добавил, что все жалобы «носят абсолютно спекулятивный, безумно антиклерикальный и заказной характер».

Вера Сергеева.

Шоу-бизнес,Вера Сергеева,Александр Добровинский,
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