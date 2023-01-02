Певица Алла Пугачева заявила, что чувствует себя счастливой в Израиле рядом «с людьми с совестью и честью», которые «ее понимают».

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

Пугачева разместила видеосообщение с благодарностью друзьям и поклонникам, которые пожелали ей счастья в Новом году.

«В моем понимании счастье – это то, что я сейчас ощущаю», – говорит певица на видео, пишет «Московский комсомолец».

По словам артистки, она встречает Новый год в кругу людей, которые ее понимают, находится рядом с семьей и близкими, у которых «есть совесть, честь и достоинство».

Напомним, Пугачева подтвердила, что уехала из России и находится в Израиле.