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26 минут назад

Собчак раскрыла планы на новогоднюю ночь

Алиса Селезнёва

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак призналась, что у нее нет никакого желания куда-то идти в новогоднюю ночь и праздник она собирается отметить в кругу семьи. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Собчак раскрыла планы на новогоднюю ночь
Фото: ТАССТАСС

«У меня в этом году - первый год, когда настроение – «никуда не идти, ничего не делать». Я буду дома с семьей, вообще без всех. В первый раз так отмечаю Новый год в жизни, честно говоря. Но, какой год, так и отмечаем», - рассказала Собчак в соцсетях.

Ранее стало известно, что коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский были заключены в СИЗО. Им вменяют вымогательство 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Сама же Собчак покинула Россию, предъявив на границе с Литвой израильский паспорт. Журналистка писала в своем Telegram-канале, что она «в большой беде», однако затем вернулась в Россию.

При этом в уходящем году Собчак отметила долгожданное новоселье. Она достроила особняк на Рублевке. О том, что не намерен уезжать из страны заявил в свою очередь муж журналистки Константин Богомолов. Он отметил в соцсетях, что находящийся под его руководством театр смог поправить финансовое положение, «мощно развивается и с ним сотрудничают ведущие бренды России».

Шоу-бизнес,Ариан Романовский,Кирилл Суханов,Сергей Чемезов,Ксения Собчак,Константин Богомолов,Ростех,
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