Собчак раскрыла планы на новогоднюю ночь

«У меня в этом году - первый год, когда настроение – «никуда не идти, ничего не делать». Я буду дома с семьей, вообще без всех. В первый раз так отмечаю Новый год в жизни, честно говоря. Но, какой год, так и отмечаем», - рассказала Собчак в соцсетях.