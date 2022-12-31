Орбакайте из Америки поздравила россиян с Новым годом

Кристина Орбакайте в середине декабря улетела в Америку, где уже давно находятся ее муж и ребенок. Дочь Аллы Пугачевой вынуждена жить на две страны.
Практически вся работа певицы и ее творческий потенциал - в России. У Кристины множество поклонников, она дает концерты, играет в театре, снимается в кино. Заработки также сосредоточены здесь, - рассказывает Экспресс Газета.
Со своей семьей звезда видится лишь время от времени. Сейчас Кристина отправилась к мужу с дочкой, также с недавних пор в Штатах живет и ее старший сын Никита Пресняков.
Так что своих поклонников Орбакайте поздравила с Новым годом уже из США. В микроблоге она обратилась к подписчикам:
«С наступающим!»
После старта СВО Кристина Орбакайте не спешила публично выражать свою гражданскую позицию. После отъезда Аллы Пугачевой из страны внимание к Орбакайте усилилось — всем хотелось знать, поддерживает ли она позицию матери или нет. Кристина игнорировала запросы на интервью и продолжает это делать по сей день.