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1 час назад

Орбакайте из Америки поздравила россиян с Новым годом

Ирина Лебедева

Кристина Орбакайте в середине декабря улетела в Америку, где уже давно находятся ее муж и ребенок. Дочь Аллы Пугачевой вынуждена жить на две страны.

Орбакайте из Америки поздравила россиян с Новым годом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Практически вся работа певицы и ее творческий потенциал - в России. У Кристины множество поклонников, она дает концерты, играет в театре, снимается в кино. Заработки также сосредоточены здесь, - рассказывает Экспресс Газета.

Со своей семьей звезда видится лишь время от времени. Сейчас Кристина отправилась к мужу с дочкой, также с недавних пор в Штатах живет и ее старший сын Никита Пресняков.

Так что своих поклонников Орбакайте поздравила с Новым годом уже из США. В микроблоге она обратилась к подписчикам:

«С наступающим!»

После старта СВО Кристина Орбакайте не спешила публично выражать свою гражданскую позицию. После отъезда Аллы Пугачевой из страны внимание к Орбакайте усилилось — всем хотелось знать, поддерживает ли она позицию матери или нет. Кристина игнорировала запросы на интервью и продолжает это делать по сей день.

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