Семенович рассказала, как будет встречать Новый год

Анна Семенович заявила, что решила перед Новым годом устроить себе отдых. Она отказалась от походов по магазинам и готовки еды. Об этом певица написала в микроблоге.
«Я хочу встречать Новый год отдохнувшей, а не с высунутым языком, стоя на кухне. В Москве просто какой-то коллапс, все куда-то бегут… Новый год — как какое-то стихийное бедствие! Люди скупают всю еду, как будто больше никогда еды не будет. Я все время говорю даже маме своей: "Ну куда? Нас три-четыре человека за столом, зачем нам семь видов салатов, горячее? Это же все тухнет потом», - возмутилась звезда.
Анна приняла решение салат оливье заказать, а тем временем пошла на массаж. Позднее она поедет встречать праздник к друзьям с уже готовым салатом, - сообщает moslenta.
Ранее Семенович раскрыла свой способ борьбы с похмельем. От плохого самочувствия по утрам после вечеринки, по ее словам, помогают пельмени с бульоном.