Семенович рассказала, как будет встречать Новый год

«Я хочу встречать Новый год отдохнувшей, а не с высунутым языком, стоя на кухне. В Москве просто какой-то коллапс, все куда-то бегут… Новый год — как какое-то стихийное бедствие! Люди скупают всю еду, как будто больше никогда еды не будет. Я все время говорю даже маме своей: "Ну куда? Нас три-четыре человека за столом, зачем нам семь видов салатов, горячее? Это же все тухнет потом», - возмутилась звезда.