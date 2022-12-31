«Только не с колбасой»: Буланова любит особый оливье

Татьяна Буланова не представляет себе нового года без традиционных блюд: селедки под шубой и салата оливье. Причем главный праздничный салат должен быть сделан с куриным мясом или языком.

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Певица предпочитает не стоять на кухне, готовя еду для новогодних торжеств, а заказывает ее в ресторане. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

«Сама салаты не готовлю, если дома отмечаем, сейчас есть рестораны замечательные, кулинария. Не представляю новогодний стол без салата оливье, только не с колбасой, а с курицей или с языком», - отметила артистка.

Также в качестве обязательных атрибутов Нового года Буланова называет живую елку – у нее в доме деревце украшено винтажными игрушками, и мандарины.