Панин признался, что хочет жить за рубежом, но приезжать в Россию

Алексей Панин уехал жить в Испанию еще в 2020 году. Он с дочерью живет в курортном городе Торревьехе. Первое время после отъезда эпатажный актер приезжал в Россию, но после скандальных высказываний на тему специальной военной операции его перестали приглашать работать в РФ, - пишет СтарХит.

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Сам артист признается, что хочет жить у теплого моря, но иметь возможность приезжать на родину. Об этом он заявил в YouTube-шоу «И грянул Грэм».

«Не хочу возвращаться домой ни с нынешней властью, ни с другой. Я хочу приезжать к маме на могилу, хочу приезжать в страну работать, но жить там не хочу! Мне больше нравится море, Европа. Мне и Россия нравится, но не для постоянного жилья. Поэтому остаюсь здесь», - объяснил Панин.

В Испании Алексея сниматься не зовут, и возможности хорошо зарабатывать пока не нашлось. Панин проводит мастер-классы по театральному искусству, но продолжает искать подработки по профилю.

После смерти матери Алексею досталась ее московская квартира. Актер выставил ее на продажу, чтобы на вырученные деньги купить жилье для дочери, но уже в Испании. Но пока покупателей на наследственную квартиру не нашлось.

Актриса Губернского театра Ирина Безрукова в беседе с kp.ru оценила шансы актера Алексея Панина на успех в Испании, где он собирается сыграть в спектакле "Скамейка" советского драматурга Гельмана.