В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Панин признался, что хочет жить за рубежом, но приезжать в Россию

Ирина Лебедева

Алексей Панин уехал жить в Испанию еще в 2020 году. Он с дочерью живет в курортном городе Торревьехе. Первое время после отъезда эпатажный актер приезжал в Россию, но после скандальных высказываний на тему специальной военной операции его перестали приглашать работать в РФ, - пишет СтарХит.

Панин признался, что хочет жить за рубежом, но приезжать в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сам артист признается, что хочет жить у теплого моря, но иметь возможность приезжать на родину. Об этом он заявил в YouTube-шоу «И грянул Грэм».

«Не хочу возвращаться домой ни с нынешней властью, ни с другой. Я хочу приезжать к маме на могилу, хочу приезжать в страну работать, но жить там не хочу! Мне больше нравится море, Европа. Мне и Россия нравится, но не для постоянного жилья. Поэтому остаюсь здесь», - объяснил Панин.

В Испании Алексея сниматься не зовут, и возможности хорошо зарабатывать пока не нашлось. Панин проводит мастер-классы по театральному искусству, но продолжает искать подработки по профилю.

После смерти матери Алексею досталась ее московская квартира. Актер выставил ее на продажу, чтобы на вырученные деньги купить жилье для дочери, но уже в Испании. Но пока покупателей на наследственную квартиру не нашлось.

Актриса Губернского театра Ирина Безрукова в беседе с kp.ru оценила шансы актера Алексея Панина на успех в Испании, где он собирается сыграть в спектакле "Скамейка" советского драматурга Гельмана.

«Думаю, что придут, другое дело — насколько им понравится и посоветуют ли они кому-то еще», - сообщила Безрукова.

Шоу-бизнес,Алексей Панин,Ирина Безрукова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители