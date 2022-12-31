Дмитрий Колдун объяснил, почему его перестали приглашать на концерты

Белорусский певец Дмитрий Колдун считает, что его карьера застопорилась из-за старого конфликта с продюсером. Исполнитель получил известность в России после победы в вокальном проекте «Фабрика звезд — 6», а в 2017 году представил родную страну на песенном конкурсе «Евровидение».
Далее у музыканта произошел конфликт с продюсером Виктором Дробышем, - сообщает «Московский Комсомолец».
«После этого полоса сменилась на черную, ну а потом наступили рабочие будни, в которые ты просто должен был понять, кто ты, и искать свое призвание заново. Меня потом всюду закрыли, я остался один на один из-за разногласий с Дробышем», — признался артист.
Постепенно усилия Дмитрия по возвращению на сцену начали приносить плоды.
«Я занимался музыкой, мы собирались с моими друзьями, музыкантами, что-то делали. Заводились новые знакомства с аранжировщиками, саунд-продюсерами, которые помогали искать, нащупывать…Все изменилось, когда появились песни, которые радиостанции стали брать в свои плейлисты. Эти песни начали нравиться людям, слушателям, песни номинировали на разные премии», - рассказал Колдун.
Певец Дмитрий Колдун считает, что только зритель вправе разрешить вопрос о том, должны ли сейчас транслироваться развлекательные программы на телевидении, в том числе «голубой огонек». Об этом заявил в интервью изданию «Слово и Дело».