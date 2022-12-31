Организатор «Евровидения» рассказал о тяжелом решении по России

Организатор международного песенного конкурса «Евровидение» Мартин Эстердаль заявил, что решение об исключении России из списка участников далось руководству непросто. Об этом он сообщил в эфире радио BBC 4.

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«Решение об исключении России было сложным. И сейчас сложно. То, что думает Европа, очень сильно влияет на конкурс», — подчеркнул Эстердаль.

По его словам, исполняемые на Евровидении композиции всегда отражали дух времени и события в Европе, а запрет участия российских конкурсантов «соответствует ценностям Запада: солидарности, взаимовыручке и объединению через музыку».

«Евровидение» всегда должно отстаивать основные и высшие ценности демократии, заключил он.

Ранее стало известно, что группа Tvorchi представит Украину на конкурсе «Евровидение» в 2023 году, который пройдет в Ливерпуле. «Спасибо вам, люди со стальными сердцами. Мы сделаем все, чтобы правильно представить Украину и нашу непокорность!» — написали артисты.

25 февраля организаторы фестиваля отстранили Россию от участия в «Евровидении».