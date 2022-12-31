Ургант вернется на российское телевидение в новогоднюю ночь

Известный российский телеведущий Иван Ургант снова появится на российском телевидении в канун Нового года. Шоумен исполнит роль персонажа Карлсона в экранизации сказки «Происшествие в стране Мульти-Пульти».

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Спектакль является ремейком известного музыкального представления 1973-го года. Сюжет произведения повествует о злодеях, которые стали похищать добрых персонажей в попытке испортить новогоднее настроение обычным людям.

Помимо Ивана Урганта в телемюзикле сыграют актеры Сергей Бурунов, Александр Петров и Данила Козловский. Они сыграют Труса, Балбеса и Бывалого. При этом Евгений Цыганов предстанет перед телезрителями в образе Крокодила Гены, а Чебурашку исполнит Тимофей Трибуцев, пишет «Российская газета».