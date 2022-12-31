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1 час назад

Иван Ургант вернется на российское телевидение в новогоднюю ночь

Вечерняя Москва

Известный российский телеведущий Иван Ургант снова появится на российском телевидении в канун Нового года. Шоумен исполнит роль персонажа Карлсона в экранизации сказки «Происшествие в стране Мульти-Пульти».

Ургант вернется на российское телевидение в новогоднюю ночь
Фото: АГН МоскваАГН Москва

Спектакль является ремейком известного музыкального представления 1973-го года. Сюжет произведения повествует о злодеях, которые стали похищать добрых персонажей в попытке испортить новогоднее настроение обычным людям.

Помимо Ивана Урганта в телемюзикле сыграют актеры Сергей Бурунов, Александр Петров и Данила Козловский. Они сыграют Труса, Балбеса и Бывалого. При этом Евгений Цыганов предстанет перед телезрителями в образе Крокодила Гены, а Чебурашку исполнит Тимофей Трибуцев, пишет «Российская газета».

Накануне Первый канал опубликовал список телеведущих, которые будут развлекать публику в новогоднюю ночь на 1 января. Как и ожидалось, среди них не оказалось именитых шоуменов Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева, без участия которых не обходился ни один новогодний огонек за последние несколько лет.

Шоу-бизнес,Новый год 2023,Сергей Бурунов,Иван Ургант,Александр Петров,Евгений Цыганов,Дмитрий Нагиев,Данила Козловский,Первый канал,
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