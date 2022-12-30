Седокова рассказала о своем бедном детстве

Певица Анна Седокова рассказала о том, что росла в очень бедной семье. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Например, однажды ей пришлось перешивать платье матери, чтобы отправиться в нём на выпускной.

«Я росла в очень бедной семье, где красивая одежда была из мира фантастики. Свое выпускное платье сама перешила на машинке из маминого старого», – поделилась певица.

Седокова также добавила, что однажды в Новый год Дед Мороз подарил ей колготки с блеском. По словам певицы, она до сих пор помнит этот подарок.