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48 минут назад

Седокова рассказала о своем бедном детстве

Елена Прошина

Певица Анна Седокова рассказала о том, что росла в очень бедной семье. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Седокова рассказала о своем бедном детстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Например, однажды ей пришлось перешивать платье матери, чтобы отправиться в нём на выпускной.

«Я росла в очень бедной семье, где красивая одежда была из мира фантастики. Свое выпускное платье сама перешила на машинке из маминого старого», – поделилась певица.

Седокова также добавила, что однажды в Новый год Дед Мороз подарил ей колготки с блеском. По словам певицы, она до сих пор помнит этот подарок.

Ранее Анна Седокова показала фотографию с дочерью, которая живёт с бывшем мужем певицы.

Шоу-бизнес,Анна Седокова,
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