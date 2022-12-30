Киркоров рассказал о конфузе на съемках

Певец Филипп Киркоров рассказал в беседе с mk.ru о конфузе, который случился на съемках «Новогоднего огонька».
На съемках кролик обгадил дорогостоящий костюм Киркорова. Однако певец не переживает по этому поводу. Более того, по мнению артиста, подобный конфуз принес ему большую финансовую удачу. После инцидента музыкант почти сразу заключил очень серьезный контракт с известным банком и с одной корпорацией в Интернете.
«Это принесет мне хорошие деньги. Поэтому не надо пугаться какашек сверху!» — заявил Киркоров.
Артист признался, он верит примету, что, если на тебя нагадило животное — это к деньгам. Также певец считает, что кролики приносят удачу.