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24 минуты назад

Филипп Киркоров рассказал, как обгадивший его кролик принес артисту хорошие деньги

Газета.Ru

Певец Филипп Киркоров рассказал в беседе с mk.ru о конфузе, который случился на съемках «Новогоднего огонька».

Киркоров рассказал о конфузе на съемках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На съемках кролик обгадил дорогостоящий костюм Киркорова. Однако певец не переживает по этому поводу. Более того, по мнению артиста, подобный конфуз принес ему большую финансовую удачу. После инцидента музыкант почти сразу заключил очень серьезный контракт с известным банком и с одной корпорацией в Интернете.

«Это принесет мне хорошие деньги. Поэтому не надо пугаться какашек сверху!» — заявил Киркоров.

Артист признался, он верит примету, что, если на тебя нагадило животное — это к деньгам. Также певец считает, что кролики приносят удачу.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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