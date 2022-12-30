Киркоров рассказал о конфузе на съемках

На съемках кролик обгадил дорогостоящий костюм Киркорова. Однако певец не переживает по этому поводу. Более того, по мнению артиста, подобный конфуз принес ему большую финансовую удачу. После инцидента музыкант почти сразу заключил очень серьезный контракт с известным банком и с одной корпорацией в Интернете.