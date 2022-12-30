Эдгард Запашный рассказал о семейной новогодней традиции

Народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассказал в авторской колонке для ФАН о семейной новогодней традиции. В кругу его близких первый тост принято поднимать до полуночи за уходящий год.
«В конце года принято подводить итоги. В нашей семье принято, что до полуночи первый тост мы поднимаем за уходящий год и благодарим за то, что его прожили. Да, к сожалению, годы бывают не самые приятные для собственных воспоминаний. Но раз мы собираемся за столом, нам есть за что поблагодарить этот уходящий год», — отметил артист.
Также он пожелал россиянам крепкого здоровья и счастья в Новом году.