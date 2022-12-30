Эдгард Запашный рассказал о семейной новогодней традиции

«В конце года принято подводить итоги. В нашей семье принято, что до полуночи первый тост мы поднимаем за уходящий год и благодарим за то, что его прожили. Да, к сожалению, годы бывают не самые приятные для собственных воспоминаний. Но раз мы собираемся за столом, нам есть за что поблагодарить этот уходящий год», — отметил артист.