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53 минуты назад

Эдгард Запашный рассказал о семейной новогодней традиции

Газета.Ru

Народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассказал в авторской колонке для ФАН о семейной новогодней традиции. В кругу его близких первый тост принято поднимать до полуночи за уходящий год.

Эдгард Запашный рассказал о семейной новогодней традиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В конце года принято подводить итоги. В нашей семье принято, что до полуночи первый тост мы поднимаем за уходящий год и благодарим за то, что его прожили. Да, к сожалению, годы бывают не самые приятные для собственных воспоминаний. Но раз мы собираемся за столом, нам есть за что поблагодарить этот уходящий год», — отметил артист.

Также он пожелал россиянам крепкого здоровья и счастья в Новом году.

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